Rúben Prey ao serviço de Portugal a partir de 12 de julho

Poste foi dispensado pela Federação para tratar de assuntos pessoais, que devem estar relacionados com o seu futuro.

Rúben Prey, o mais promissor atleta nacional depois de Neemias Queta ter sido o primeiro português a chegar à NBA, junta-se à Seleção Nacional de sub-18 masculinos a 12 de julho, quando a equipa das Quinas já estiver em Matosinhos.

A formação às ordens de João Tiago prepara o Campeonato da Europa do escalão - Divisão B, que se vai realizar na cidade nortenha, entre 21 e 30 do próximo mês, apontando à subida, até por contar com o jovem poste, que já foi internacional sub-16 e sub-20.

Até dia 11, a ausência de Prey está autorizada pela Federação para tratar de assuntos particulares. Portanto, a dispensa estará relacionada com o facto de o gigante luso estar a resolver o seu futuro.

Nos últimos dias, foi conhecido o interesse da Universidade de St. John de Nova Iorque (NCAA1), levando a que o conhecido técnico Rick Pitino se deslocasse à Europa para se reunir com o português.