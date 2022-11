"Roménia? Como costumo dizer aos jogadores, os jogos são como os melões..."

Declarações de Mário Gomes, selecionador nacional, após o Portugal-Bulgária (88-78), da terceira jornada do Grupo F da segunda ronda de pré-qualificação para o Europeu de basquetebol de 2025, disputado em Coimbra.

Vitória: "O que se diz ao intervalo umas vezes resulta e outras não resulta, mas o que lhes disse [aos jogadores] foi, fundamentalmente, que nós na primeira parte não tínhamos defendido.

Reação no segundo período: "Não era uma questão tática, era uma questão básica da defesa, particularmente do atacante com bola. Ao intervalo, eles tinham percentagens de lançamento que significavam que lançavam sem pressão, penetravam cada vez que queriam e, basicamente, foi isso que eu lhes disse: Não estamos a defender, essas percentagens de lançamento significam isso, e temos 20 minutos para mudar isto e, efetivamente, a chave foi essa. Nós sofremos exatamente metade dos pontos na segunda parte do que sofremos na primeira".

​​​​​​​Próximo jogo: "Frente à Roménia, há duas coisas que nós sabemos, que vai ser muito difícil e muito duro, porque eles, para terem alguma chance de lutarem pelo apuramento, têm obrigatoriamente de ganhar no domingo, e que vai ser completamente diferente. Como costumo dizer aos jogadores, os jogos são como os melões, têm que se abrir para saber o que está lá dentro".