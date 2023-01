Roderick Camphor falha exames médicos no Sporting

Leões têm uma vaga aberta no plantel desde a saída de DJ Fenner, que rumou à Polónia no seguimento de um desentendimento com Travante Williams num treino.

Com uma vaga em aberto desde a saída de DJ Fenner, o Sporting tinha um acordo com o americano Roderick Camphor, de 30 anos e 1,91 metros, base que poderia ser opção já para amanhã, frente ao FC Porto (Taça Hugo dos Santos, 14h30).

No entanto, e segundo O JOGO apurou, Camphor terá chumbado nos exames médicos.

