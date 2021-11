Ricardo Vasconcelos: "Falta maturidade à equipa na forma como joga os minutos finais"

Redação com Lusa

Declarações de Ricardo Vasconcelos, selecionador nacional de basquete feminino, após a vitória com a Estónia (62-43), na fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2023, disputado esta quinta-feira em Matosinhos:

Análise da vitória: "O resultado correspondeu à expectativa, o nível do basquete não. Claramente, levámos de vencida um adversário que era duro e chato. Sabíamos que o jogo tinha de ser construído, pois não seria para ganhar num período, mas acabámos por fazer um terceiro período espetacular e ganhámos a almofada que nos permitia descontrair no sentido positivo e resultou ao contrário, uma vez que produzimos mau basquete no último quarto. Relaxámos demasiado e perdemos a concentração."

Maturidade: "O mais importante foi ganhar, mas há muito para melhorar e ganhar os próximos jogos. Falta maturidade à equipa na forma como joga os minutos finais. Fizemos demasiados erros não forçados no último período."

Próximo jogo: "O jogo com a Grécia, no dia 14, vai ser completamente diferente, por ser um adversário que normalmente está em fases finais dos europeus. Ficou de fora no último Europeu, mas não é normal. Vai ser um jogo extremamente difícil. Para nós, seria importante a vitória ou uma derrota muito curta, que nos permita em casa ganhar por mais".