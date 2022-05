Ricardo Botelho e o título do Benfica: "Perdemos por 18 pontos no primeiro período"

Declarações do treinador do União Sportiva, no final do encontro com o Benfica (73-70), que ditou o título dos encarnados no basquetebol feminino

Reação à derrota: "Nestas alturas há sempre um sentimento de tristeza por não ter atingido o objetivo de campeão nacional. Queria desde já enviar os meus parabéns ao Benfica pelo título. Penso que este jogo fica marcado pela nossa entrada em jogo, foi muito má. Perdemos por 18 pontos no primeiro período, houve muita falta de concentração, muito erro defensivo na recuperação defensiva na luta das tabelas. Isso penalizou-nos muito, trabalhámos muito nos outros períodos para tentar encostar, fomos encostando, ficámos a sete, de sete fomos para quatro, mas já com um grande desgaste. Foi difícil e acho que o que ditou o título foi a belíssima entrada em jogo do Benfica na primeira parte e a nossa má primeira parte."

Causas para o desaire: "A grande causa foi a falta de concentração. Estávamos avisados, sabemos que o Benfica é uma equipa que no princípio entra sempre muito bem, muito concentrada, tenta tirar partido das jogadoras grandes, rápidas, a correr no corredor central e a tentar fazer pontos fáceis. A nossa equipa estava avisada, já ontem foi assim, menos, mas foi assim. Não conseguimos, elas entraram desconcentradas ou então nós devíamos trabalhar mais. É um conjunto de fatores".