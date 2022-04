Reviravolta épica do Benfica no dérbi com Broussard herói no último suspiro

Benfica recebeu e venceu os leões por um ponto na quarta ronda da segunda fase do campeonato de basquetebol.

Um cesto no último segundo de Aaron Broussard valeu ao Benfica o triunfo por 79-78 na receção e Sporting e a vitória na segunda fase da Liga portuguesa de basquetebol, assegurada à quarta de seis jornadas.

Depois de um primeiro período muito equilibrado, o Sporting instalou-se na liderança, e chegou a ter 17 pontos de vantagem, mas o Benfica reagiu já no último, com o jogo a ficar decidido no derradeiro segundo, num final impróprio para cardíacos.

O jogador em maior destaque no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, foi o norte-americano Aaron Broussard, que, com 20 pontos, foi o melhor marcador dos encarnados e decidiu o jogo, com um cesto épico no último segundo de jogo.

Os encarnados somaram, assim, a quarta vitória em outros tantos encontros na segunda fase, enquanto os leões, campeões em título, averbaram o quarto desaire, num jogo em que foram liderados pelos 19 pontos de Joshua Patton.

A partida na Luz arrancou muito equilibrada, com ambas as equipas a procurarem o jogo físico. O Sporting assumiu a liderança no marcador, mas sempre com o Benfica no encalce. Os "encarnados", mais nervosos no início, melhoraram defensivamente e fecharam o primeiro quarto na liderança (18-17).

A da casa teve, depois, uma entrada desastrosa no segundo quarto e, em pouco mais de dois minutos, o Sporting distanciou-se no marcador, com 13 pontos consecutivos.

Pouco agressivo no ataque à bola e a perder todos os ressaltos, o Benfica reagrupou-se depois do time out pedido por Norberto Alves e conseguiu encurtar distâncias, com o marcador ao intervalo a ficar nos 34-44.

Os comandados de Luís Magalhães voltaram a entrar melhor após o intervalo e, apesar da tentativa de reação do Benfica, voltaram a distanciar-se no marcador, sobretudo devido à eficácia nos lançamentos triplos, com Tanner Omlid em evidência.

O Benfica foi melhorando até ao final do terceiro período, venceu o parcial por 18-17 e entrou para o derradeiro quarto a nove pontos dos "leões", ainda desfalcados do lesionado Travante Williams.

As águias apostaram, então, nos lançamentos de três pontos, com Broussard a dar o exemplo, no início do período decisivo.

Com as bancadas da Luz a empurrarem a equipa, o Benfica foi-se aproximando e o papel de herói ficou mesmo reservado para o norte-americano, que com meio segundo no cronómetro, virou o jogo para o Benfica (79-78).

Jogo no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.

Benfica - Sporting, 79-78.

Ao intervalo: 34-44.

Sob a arbitragem de Luís Lopes, Diogo Martins e Tiago Perdigão, as equipas alinharam e marcaram:

- Benfica (79): Frank Gaines (9), Aaron Broussard (20), Makram Romdhane (12), Wendell Lewis (10) e Ivan Almeida (10). Jogaram ainda Travis Munnings (6), José Silva, José Barbosa, João Gomes (11) e Arnette Hallman (1).

Treinador: Norberto Alves.

- Sporting (78): Seydougou Santis (5), Diogo Ventura (6), Tanner Omlid (8), João Fernandes (8) e Joshua Patton (19). Jogaram ainda Miguel Maria Cardoso, António Monteiro (14), Daniel Relvão, Shakir Smith (12) e Diogo Araújo (6).

Treinador: Luís Magalhães.

Marcha do marcador: 18-17 (10 minutos), 34-44 (intervalo), 52-61 (30) e 79-78 (final).

Assistência: Cerca de 1.000 espectadores.