Resultados dos jogos dos quartos de final da Liga Betclic

Confira os resultados dos jogos dos play-offs da liga portuguesa de basquetebol

Quartos de final

Benfica (1) - Póvoa(8), 1-0

10 maio Benfica - Póvoa, 97-46

13 maio Póvoa - Benfica, 15h00

16 maio Benfica - Póvoa, 19h00 (x)

FC Porto (2) - Vitória de Guimarães (7), 1-0

10 maio FC Porto - Vitória de Guimarães, 119-82

14 maio Vitória de Guimarães - FC Porto, 17h30

17 maio FC Porto - Vitória de Guimarães, 17h00 (x)

SPORTING (3) - LUSITÂNIA (6), 1-0

10 maio Sporting - Lusitânia, 99-65

14 maio Lusitânia - Sporting, 15h00

17 maio Sporting - Lusitânia, 21h30 (x)

Oliveirense (4) - Ovarense (5), 1-0

10 maio Oliveirense - Ovarense, 75-70

13 maio Ovarense - Oliveirense, 16h00

16 maio Oliveirense - Ovarense, 19h00 (x)

(x) - Se necessário

(+) - Apurado para a próxima eliminatória.

Nota: Entre parêntesis a classificação das equipas na fase regular.

Os quartos de final são disputados à melhor de três jogos, com o primeiro e terceiro jogo a serem jogados em casa da equipa mais bem classificada. As meias-finais e a final são disputadas à melhor de cinco jogos, com os dois primeiros a decorrerem no recinto da equipa mais bem classificada na fase regular, tal como o quinto encontro, se necessário.