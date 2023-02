Renovação no FC Porto: Max Landis fica no Dragão até 2025

Base norte-americano representa os portistas desde 2019

O FC Porto anunciou esta segunda-feira a renovação com o norte-americano Max Landis, de 30 anos. O novo vínculo do base, que chegou ao Dragão em 2019, é válido até 2025.

Desde que representa os portistas, Landis já superou duas lesões graves, estando 2022/23 a ser a sua melhor época, com médias de 17,6 pontos em 29 partidas. Na semana passada, contra o Chemnitz da Alemanha para a FIBA Europe Cup, o atleta magoou-se no gémeo esquerdo, mas a lesão não se comprovou grave, parecendo o regresso para breve.

A renovação teve honra presidencial, com Pinto da Costa a elogiar o jogador. "A permanência do Max Landis é importante porque estamos a fazer uma aposta na secção de basquetebol, temos uma excelente equipa e ele é fundamental, por isso renovámos por dois anos. (...) fizemos questão de assinar já com o Max, considerado um dos grandes jogadores da equipa, para podermos ter uma estabilidade maior. Os resultados têm sido bons, a equipa está a corresponder ao trabalho do treinador, ao que ele deseja, e vê-se muita alegria no jogo", disse aos meios do clube.

Já o atirador afirmou que "continuar no FC Porto significa imenso, algo muito especial". "Tenho de conquistar troféus, não me vou sentir bem se sair do FC Porto sem mais títulos, especialmente o Campeonato. É por isso que lutamos, levo esse objetivo muito a sério porque é algo extremamente importante", acrescentou, entre agracedimentos.