Regresso da Académica à Liga é obra de pais de jovens atletas

Pegaram na secção há dois anos e meio e colocaram os estudantes de novo na Liga Placard, algo que, inicialmente, nem estava nos planos

Tem 57 anos, é engenheiro químico, mas trabalha como comercial na área do papel. João Frazão, como presidente, é o rosto de um grupo de pais que pegou na secção de basquetebol da Associação Académica de Coimbra há cerca de dois anos e meio, até que, anteontem, a levou de regresso à Liga Placard. "Só posso falar pela história que conheço, que é desde que esta Direção tomou posse. Um grupo de pais agarrou na Direção, que foi a eleições, e temos estado a fazer um trabalho com contas equilibradas e queremos ir melhorando objetivos ao longo do tempo", disse um homem que, várias vezes ao longo da conversa com O JOGO, fez questão de deixar claro que "este é um trabalho de equipa".

E, sem a menor dúvida, até assumiu que o objetivo foi alcançado sem que inicialmente estivesse entre as metas: "Não estabelecemos como desafio a subida, mas, com o tempo, a situação foi-se proporcionando e isto é o culminar do trabalho de todo o grupo - da Direção, dos atletas, da equipa técnica. Agora há que continuar a trabalhar, porque chegámos à I Liga e Coimbra merece ter uma equipa na I Liga em qualquer modalidade."

Frazão, aveirense de nascença mas coimbrão desde os três anos, é um academista dos sete costados, e diz, orgulhoso, ser apenas da Académica e não de nenhum dos três grandes. Mais orgulho tem ainda em dizer que Pedro Frazão, que joga nos sub-14 e é a razão pela qual se meteu nesta aventura, é igual: apenas e só da Académica de Coimbra. Talvez isto explique a entrega à causa. "Quem nos desafiou foi o Ivo Rego [treinador], que já era o coordenador técnico. O Ivo chamou os pais e colocou-nos a situação. Fizemos várias reuniões para encontrar pessoas para tomar conta da secção. Os nomes que foram surgindo não tinham o perfil necessário e os que tinham esse perfil não queriam. Percebemos que, fora daqueles pessoas, não havia gente com interesse. Na falta de solução, o Ivo disse "peguem vocês no barco". Nós não percebíamos nada de basquetebol, e ainda hoje pouco percebo, mas todos temos as nossas experiências e depois está lá quem percebe de basquetebol. O essencial é ser organizado e conseguir gerir", explicou.

"Tínhamos medo de que a secção acabasse"

"Tínhamos os nosso filhos na Académica e tínhamos medo de que a secção acabasse", admitiu João Frazão, que também jogou basquetebol na escola e futebol federado. "Sou presidente da secção de basquetebol, mas a Associação Académica de Coimbra tem 27 secções desportivas e culturais, embora todas tenham Direções próprias, eleitas pelos sócios da respetiva modalidade", contou o líder do basquetebol, explicando: "Só na última reunião em que demos o passo é que decidimos quem era o presidente, porque ninguém queria ser. E eu até já tinha dito duas vezes que não, mas lá acabei por assumir", recorda.

"Vamos ter um quarto estrangeiro"

Malcolm Richardson, Bakary Konaté e Robert McCoy são os três estrangeiros da Académica de Coimbra. E todos ficam, até porque a única dúvida se prendia com Konaté, que já havia dito que só ficaria se os estudantes subissem, o que veio a acontecer. "Temos três estrangeiros, vamos seguramente contratar mais um, a escolha dos jogadores é do treinador, que é também coordenador técnico da secção, ele foi o obreiro desta subida e é ele que vai ficar, era o que mais faltava. Se conseguirmos melhorar o orçamento, poderemos chegar a um quinto estrangeiro, mas vai depender muito da captação de patrocínios", revelou o líder da secção de basquetebol a O JOGO. "Esperemos que a cidade corresponda, que as empresas e todas as entidades nos ajudem, porque Coimbra merece", desejou.

"Que possamos ter público"

"Sou um academista fiel e passei isso ao meu filho", insistiu João Frazão. "Fomos os dois ver a final da Taça de Portugal ao Jamor. E, já agora, também a final do Europeu de 2016 - são privilégios que eu não tinha", contou este engenheiro agora dedicado ao basquete da Académica. "Que possamos ter público nos pavilhões, no ano passado tivemos uma média de 150/200 espectadores, neste momento temos capacidade para ter mil/dois mil, só precisamos que as autoridades o permitam. Eu sou do tempo, quando era garoto, em que ia ao basquete e o pavilhão universitário estava completamente lotado", concluiu.