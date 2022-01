Reforço para o basquetebol do FC Porto: "Primeira impressão é incrível"

Markus Loncar é poste e assinou com os dragões até final da temporada.

O poste bósnio-croata Markus Loncar, de 25 anos e 2,13 metros, foi esta sexta-feira anunciado como reforço do FC Porto, numa notícia adiantada por O JOGO.

"A minha primeira impressão é incrível. Nos primeiros dias em que aqui estou, fiquei agradavelmente surpreendido com tudo o que encontrei e tenho a certeza de que me vou adaptar muito bem. Estou a gostar muito de estar aqui", lançou o atleta em declarações reproduzidas no sítio de internet dos azuis e brancos.

O gigante croata estava a jogar na Polónia, ao serviço do BM Slam Stal, e vai aumentar o leque de opções ao dispor de Moncho López para as posições mais próximas do cesto, envergando o número sete nas costas.

"O grande objetivo é ser campeão e é para isso que aqui estou. Vou tentar ajudar a equipa a ganhar o maior número de jogos possível. Posso acrescentar muita energia, ressaltos e boas jogadas à equipa. Acredito que vai correr bem", vincou Markus Loncar.

O FC Porto segue em terceiro na Liga portuguesa de basquetebol, com 23 pontos em 13 jornadas, menos um do que o Benfica, que é segundo, e menos três do que o Sporting, que lidera com 26 pontos, mas já disputou 14 jogos.