Real Madrid enfrenta ambiente infernal em Belgrado

Espanhóis e sérvios defrontam-se esta terça-feira, uma semana depois da batalha campal em Madrid

O encontro entre Partizan de Belgrado e Real Madrid, o terceiro dos quartos de final da Euroliga e que está a decorrer esta terça-feira, está a ser marcado por um ambiente totalmente infernal para a equipa forasteira.

Recorde-se que os jogadores das duas equipas envolveram-se numa autêntica batalha campal, no jogo 2, em Madrid, que resultou em 21 desqualificados. Nas 24 horas seguintes, o departamento de disciplina da prova aplicou suspensões e multou os dois clubes em 50 mil euros.

Com lotação esgotada anunciada desde o dia 27, a Stark Arena está a registar a presença de 20091 espectadores, um novo recorde, não faltando apoio à equipa da casa, veneração ao técnico Zeljko Obradovic e assobios ao adversário. Quando os espanhóis foram apresentados, os adeptos sérvios viraram as costas ao campo.

Para contrastar com a rivalidade que se gerou esta semana, as duas equipas e o trio de arbitragem seguraram uma faixa com uma mensagem: "O basquetebol une as pessoas"