Reação final não chega: Portugal inicia apuramento para o Mundial de 2023 com derrota

Seleção Nacional perdeu com a Hungria por 75-81

A Seleção Nacional abriu esta sexta-feira a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2023 com uma derrota frente à Hungria, por 75-81, em Matosinhos.

A participar neste apuramento de forma inédita, a equipa das Quinas ombreou com os magiares até ao intervalo, entrando em falso no terceiro quarto. Nessa altura, o adversário passou a ter vantagem das dezenas, que, durante muito tempo, pareceu irrecuperável.

No entanto, Portugal reagiu nos derradeiros 10 minutos, com um parcial de 12-0 (de 58-72 para 70-72), conseguindo minimizar as perdas para um eventual desempate no confronto direto, em julho do próximo ano.

Só uma falta antidesportiva assinalada a Grosso nos últimos segundos, com direito a dois lances-livres e posse de bola para os húngaros, impediu a formação lusa de sonhar com o prolongamento.

Na segunda-feira, Portugal joga em Podgorica, contra Montenegro, na segunda jornada do Grupo E.