Raptors mudam-se de Toronto para Tampa

Campeão da NBA em 2019 vai ter que jogar na Florida devido às restrições sanitárias impostas pelo governo do Canadá

A cidade de Tampa, no estado da Flórida, vai servir de casa aos Toronto Raptors na próxima temporada da NBA. A medida foi tomada pelo "franchising" devido à política sanitária imposta pelo governo do Canadá em tempo de pandemia, que obriga qualquer pessoa que chegue ao país a cumprir uma quarentena de 14 dias.

"Vamos jogar longe de casa e dos nossos adeptos. Dizem que a ausência faz crescer o carinho, mas veremos se é verdade porque não é fácil estar longe dos melhores adeptos do mundo. Por agora pedimos que puxem por nós de longe e já estamos ansiosos por nos reunirmos com vocês", afirmou o presidente Masai Ujiri, garantindo ter "ido ao limite" nas negociações com as autoridades canadianas para manter a equipa em Toronto.

Recorde-se que a temporada da NBA vai arrancar no próximo dia 22 de dezembro e que a Regular Season vai-se limitar a 72 jogos, menos dez do que o habitual para a época não colidir com os Jogos Olímpicos de Tóquio.