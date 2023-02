Racismo na Euroliga de basquetebol em Espanha: chamam macaco a internacional brasileiro

Base brasileiro do Ratiopharm Ulm alvo de insultos racistas no campo do Juventut de Badalona, em Espanha

Yago Mateus, base internacional brasileiro que atua no Ratipharm Ulm, foi alvo de insultos racistas na visita ao campo dos catalães do Joventut Badalona, na Euroliga de basquetebol.

Nas imagens que se seguem, pode ver-se uma adpeta do Joventut a chamar "macaco" a Yago Mateus, rindo-se depois.

Qué pena ver esto.



La definición perfecta del artículo de @TaboadaLucia de ayer.



Ella es tan racista como quienes se ríen a su lado.



Qué asco.pic.twitter.com/VkO84pUXhI - Jose Manuel Puertas (@josempuertas) February 8, 2023

Responsáveis dos alemães do Ulm vão exigir sanções ao Joventut.

O jogador reagiu em comunicado: "Graças a Deus eu não ouvi na hora porque não sei qual seria a minha reação. Nunca havia passado por isso na minha vida, por uma situação como essa nem no Brasil, nem em outros países onde joguei com meus clubes e com a seleção brasileira. Não consigo entender o motivo disso. É revoltante e triste ver que isso acontece, é uma coisa recorrente no desporto, no mundo de hoje, e estamos muito longe ainda da consciencialização de um entendimento de que não há espaço para esse tipo de atitude."

A Confederação Brasileira de Basquetebol também reagiu em apoio ao atleta: "O crime está gravado em vídeo e a identificação é fácil e rápida. A CBB espera que as autoridades espanholas atuem com o rigor da lei e que crimes como esse não passem mais impunes. Yago, estamos com você, e temos a certeza que nada irá pará-lo."

Espanha tem sido palco de inúmeros casos de racismo com o seu compatriota Vinícius Jr., da equipa de futebol do Real Madrid.