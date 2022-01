Queta marca pela segunda vez na NBA na vitória dos Kings sobre os Rockets

Redação com Lusa

Neemias Queta marcou dois pontos na vitória dos Sacramento Kings na receção aos Houston Rockets, por 126-114, o segundo encontro em que faturou na NBA.

Queta, o jogador com menor utilização de todos os que participaram no jogo de sexta-feira, com um total de quatro minutos e 39 segundos, capturou ainda três ressaltos (dois ofensivos), tendo concretizado uma das três tentativas de lançamento que efetuou.

O poste português, de 22 anos, tinha-se estreado a marcar na segunda-feira, na derrota por 108-109, em casa, frente aos Cleveland Cavaliers, numa partida em que, além dos 11 pontos concretizados, averbou cinco ressaltos, uma assistência e um roubo de bola, em 24.05 minutos.

O jogo com os Rockets marcou também o segundo triunfo de Queta na NBA, depois do sucesso alcançado na quarta-feira, na receção aos Los Angeles Lakers, de Le Bron James, por 125-116, apesar de ter alinhado apenas durante alguns segundos.

Com esta vitória, os Kings ocupam o 10º lugar na Conferência Oeste, com 18 triunfos e 27 derrotas, numa classificação em que a equipa de Houston é a 15.ª e última classificada.

A estreia de Queta no principal campeonato de basquetebol aconteceu em 17 de dezembro de 2021, tornando-se o primeiro português a jogar na NBA, no desaire caseiro com os Memphis Grizzlies, por 105-124, disputando sete minutos e 44 segundos.

O poste integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.