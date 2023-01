João Tiago Silva após eliminar o Benfica nas meias-finais da Taça Hugo dos Santos

Acreditar: "Estávamos cientes, até pelo último jogo contra o Benfica, que era impossível ganhar se permitíssemos que eles jogassem de forma confortável e a fazer o que normalmente faz, a marcar mais 90 pontos por jogo. Sabemos as características especiais de uma competição destas, passámos esta imagem aos jogadores e fizemo-los acreditar. Estamos muito contentes por esta vitória. Aumentámos um pouco a probabilidade."

Regresso de um histórico: "Queremos colocar a Ovarense no lugar onde esteve muitos anos, o mais rápido possível. Isto são pequenos passos para esse objetivo. A Ovarense é um histórico muito grande."

Antevisão da final: "Os jogadores têm de deixar tudo, são mais 40 minutos. Sabemos do poderio do Sporting, do físico. Como fizemos com o Benfica, vamos tentar superar a intensidade de jogo."