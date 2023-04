Primeiro dia da Festa do Basquetebol termina de forma trágica

Avô de uma atleta de Aveiro faleceu na bancada e o jogo com o Porto não acabou. Hoje haverá minuto de silêncio em todos os encontros.

O primeiro dia de ação na 15.ª Festa do Basquetebol Juvenil, em Albufeira, acabou da pior forma, devido ao falecimento de um espectador nas bancadas, quando assistia à partida da neta, Carolina Martins, atleta da equipa de sub-14 da Associação de Aveiro, e do genro, o selecionador distrital Vítor Martins.

O encontro entre as aveirenses e a Associação do Porto não chegou ao fim, sendo retomado hoje. Ainda assim, este jogo já não terá grande influência no lote das equipas apuradas para a Divisão A da segunda fase, pois as duas associações fizeram o pleno, tal como Lisboa e Algarve.

Setúbal assegurou três lugares (sub-16 masculinos e femininos e sub-14 femininos), tal como Coimbra (sub-16 masculinos e femininos e sub-14 masculinos). Braga está na luta nos sub-14 masculinos e Santarém nos sub-14 femininos.