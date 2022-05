Presidente do Burgos pede desculpa após polémica: "Não quis humilhar a equipa"

Félix Sancho, presidente do Burgos

Félix Sancho obrigou jogadores a ajoelharem-se e a pedirem perdão aos adeptos após a descida de divisão

Após a polémica instalada na sequência da descida de divisão do Burgos, envolta no presidente do clube ter obrigado a equipa a ajoelhar-se e a pedir desculpa aos adeptos, Félix Sancho veio esta segunda-feira lamentar a atitude que adotou, salientando que "nunca quis humilhar ninguém".

"Naquele momento saiu assim, foi um momento de tensão máxima. Não foi intenção minha humilhar a equipa e insisto que sou responsável. A intenção era pedir desculpas aos nossos fãs. Se foi mal interpretado, peço desculpa, mas o que eu estava a tentar mostrar era respeito", argumentou o presidente do Burgos na rádio Cadena SER.

A atitude de Sancho originou várias críticas nas redes sociais, entre as quais uma do treinador, Pedro Martínez, que afirmou: "Não se deve pedir perdão quando perdes se foste um bom profissional".