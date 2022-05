Presidente do Burgos obriga equipa a ajoelhar-se e a pedir desculpa aos adeptos

Presidente do Burgos, Félix Sancho

Após a equipa ter perdido na última jornada, selando a descida de divisão

O presidente do Burgos, Félix Sancho, chamou a atenção este sábado nas redes sociais, após ter obrigado a equipa a ajoelhar-se no chão e a pedir desculpa aos adeptos, na sequência da derrota com o Urbas Fuenlabrada por 66-87, que ditou a descida ao segundo escalão espanhol.

A atitude motivou críticas por parte do treinador Pedro Martínez, que mais tarde as expressou na conta de Twitter: "Não se deve pedir perdão quando perdes se foste um bom profissional. Menos ainda obrigando a fazê-lo por parte de quem toma decisões. Também é verdade que não se deve tomar decisões como não se faz ideia nenhuma".