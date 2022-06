Português Rúben Prey apontado a um dia chegar à NBA

Jovem promessa portuguesa integra o Basketball Without Borders, que arranca hoje em Milão

"Um dos jogadores europeus projetados para a NBA", nas palavras do presidente da federação, Manuel Fernandes, o internacional jovem Rúben Prey inicia hoje a sua participação no campo Basketball Without Borders (Basquetebol sem fronteiras), no Sport Village Assago e no Bocconi Sport Center de Milão (Itália), figurando entre os 62 atletas de 24 países que foram convidados a mostrar as suas capacidades.

Organizado em conjunto pela NBA e FIBA, o evento, que existe desde 2001, reúne os melhores talentos do Velho Continente, tendo Prey, com 17 anos e 2,07 metros, a oportunidade de contactar com nomes como Terance Mann (LA Clippers), Kemba Walker (New York Knicks) ou Danilo Gallinari (Atlanta Hawks). De resto, o extremo italiano é um dos 41 antigos participantes do BWB que jogaram na presente temporada da liga norte-americana.

Criado em 2001, o campo junta os melhores talentos, apontados a um dia chegar à NBA. Dos 121 atletas internacionais que estiveram na liga norte-americana em 2021/22, 41 passaram pelo BWB.

Formado no Paço de Arcos e Clube Atlético de Queluz, Prey evolui em Espanha desde a época transata, ao serviço do Joventut Badalona, que tem uma das melhores canteras do país-vizinho. Depois de dar nas vistas no Challenger de sub-16 (médias de 17 pontos e 18,3 ressaltos), no último verão, o poste dividiu-se entre a segunda formação de La Penya (Liga EBA, quarto escalão) e o CB Prat (LEB Ouro, segundo patamar), encontrando-se já convocado para o primeiro estágio da seleção de sub-20 masculinos, que prepara o Europeu (Divisão A) de Podgorica (16 a 24 de julho).