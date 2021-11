Portugal volta a perder rumo ao Mundial de basquetebol

Seleção nacional já tinha sido derrotado em casa pela Hungria

A seleção portuguesa de basquetebol atrasou-se novamente na corrida ao Mundial de 2023, com derrota, por 83-69, na visita ao Montenegro, na segunda jornada do grupo E da primeira fase de qualificação europeia.

Portugal, que já tinha sido derrotado em casa pela Hungria, chegou ao intervalo do desafio de Podgorica com desvantagem de apenas cinco pontos (41-36), contudo na etapa complementar não conseguiu maior aproximação e viu o conjunto do leste europeu fugir no marcador.

Os lusos ainda lideraram na fase inicial, até aos 6-5, porém no resto do primeiro período os anfitriões reagiram e terminaram 10 pontos na frente (24-14).

Um parcial de 7-0 no arranque do segundo período permitiu sonhar com a recuperação (24-21), mas Montenegro respondeu com um 8-0 que lhe permitiu manter uma distância de segurança, entretanto reduzida ao intervalo para os 41-36, na melhor fase da equipa de Mário Gomes.

Com bons momentos alternados com algumas fases menos bem conseguidas, Portugal partiu para o último período com oito pontos de atraso (64-56), acabando por perder por 14, com os anfitriões mais seguros nas diversas áreas de jogo.

Daniel Relvão, com 16 pontos, foi o melhor marcador luso, enquanto o mais eficaz de Montenegro foi Justin Cobbs.

Com duas derrotas em grupo que apura três, Portugal está em último; terceira classificada nos últimos dois Mundiais e medalha de prata nos Jogos Olímpicos Tóquio´2020, a França comanda com duas vitórias, Montenegro está em segundo e a Hungria em terceiro, ambas com uma vitória e uma derrota.