Portugal volta a perder com Hungria nos particulares de basquetebol feminino

Portugal prepara a próxima jornada de apuramento para o Eurobasket'2023, agendada para novembro. A seleção portuguesa ocupa o segundo lugar do Grupo G, depois de um triunfo sobre a Estónia e de uma derrota contra a Grécia.

Portugal perdeu esta sexta-feira de novo com a Hungria, agora por 73-63, no terceiro e último dos jogos particulares entre as duas seleções, integrados no estágio que as portuguesas estão a fazer em Rio Maior.

Depois de vitória portuguesa na quarta-feira por 74-70 e de vitória magiar na quinta-feira, por 69-63, fica assim fechada esta série de jogos de preparação, disputados no Rio Maior Sports Centre.

Maianca Umabano, com 16 pontos, foi esta sexta-feira a melhor anotadora da equipa anfitriã, enquanto na equipa da Hungria sobressaiu no final Réka Lelik, com 12 pontos.

Ao intervalo, Portugal perdia por invulgares 42-22. Reagiram depois as lusas e atenuaram a diferença em 10 pontos, insuficiente para discutir o resultado final.

Portugal prepara a próxima jornada de apuramento para o Eurobasket'2023, agendada para novembro. A seleção portuguesa ocupa o segundo lugar do Grupo G, depois de um triunfo sobre a Estónia e de uma derrota contra a Grécia.