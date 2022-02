Portugal volta a perder com França na corrida ao Mundial de basquetebol

Seleção portuguesa soma quatro desaires em igual número de jogos no Grupo E.

A seleção portuguesa de basquetebol sofreu o quarto desaire noutros tantos jogos no Grupo E da primeira fase de qualificação europeia para o Mundial de 2023, ao perder na receção à França, por 69-56, em Matosinhos.

Três dias depois de ter perdido frente à seleção gaulesa, em Dijon, por 94-56, a seleção portuguesa, que vencia por 35-34 ao intervalo, voltou a ser batida pelos vice-campeões olímpicos, naquele que foi o quarto desaire na "poule", depois das derrotas na receção à Hungria (75-81) e no Montenegro (69-83), em novembro.

Recuperado da infeção pelo coronavírus, Rafael Lisboa sobressaiu com 14 pontos por Portugal, que ainda "sonha" com uma inédita participação num campeonato do mundo, à frente dos 11 de Sasa Borovnjak, dominador global da partida nos ressaltos, com sete.

Amath M'Baye, com 16 pontos, e Sylvain Francisco, com 15, lideraram a França, terceira colocada nos últimos dois Mundiais, que, dada a quarta derrota lusa em igual número de jogos, garantiu uma vaga na fase seguinte, mesmo sem "estrelas" como Rudy Gobert (Utah Jazz), Nicolas Batum (Los Angeles Clippers) ou Evan Fournier (New York Knicks).

Ao manter o pleno de vitórias, a França mantém a liderança do Grupo E, que qualifica os três primeiros, com oito pontos, mais dois do que Hungria e Montenegro - que hoje se defrontaram, com triunfo húngaro, por 88-84 - e mais quatro do que Portugal.