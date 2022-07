Portugal vence e disputa 5.º lugar do Europeu de basquetebol feminino de sub-20

Redação com Lusa

A seleção portuguesa feminina de basquetebol de sub-20 venceu hoje a Polónia, por 58-51, e vai disputar no sábado o jogo de atribuição dos 5.º e 6.º lugares do Campeonato da Europa, Divisão A, a decorrer na Hungria.

Portugal, que teve em Ana Barreto, com 14 pontos, a principal concretizadora, atingiu o intervalo a vencer por 31-25, dado o seu desempenho no segundo quarto (19-11), após no primeiro ter ficado a dois pontos das polacas (12-14).

A seleção polaca entrou melhor após o intervalo, com um parcial de 11 pontos, que a levou para o comando, aos 36-31, que só foi interrompido com um triplo de Ana Barreto aos 40-37.

O terceiro quarto, que foi dominado pelas polacas (14-9) terminou com a seleção lusa a vencer por apenas um ponto (40-39), que deixava tudo em aberto para o quarto e decisivo parcial.

A Polónia passou para a frente aos 41-40 e chegou a deter uma vantagem de quatro pontos, aos 46-42, mas a maior eficácia da seleção portuguesa permitiu recuperar o comando aos 49-48 e liderar, aumentando a diferença, até ao final (58-51).

Portugal vai disputar sábado o jogo de atribuição do 5.º e 6.º lugares com o vencedor do jogo entre a Sérvia e a seleção anfitriã da Hungria, a disputar ainda hoje na Novomatic Arena de Sopron.