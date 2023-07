Portugal vence Chéquia no torneio Coração de Viana de basquetebol

Portugal já vencia ao intervalo por 51-41 e acabou por consolidar a vantagem na segunda parte.

A Seleção Nacional de basquetebol despediu-se este sábado do Torneio Internacional Coração de Viana, que serviu de preparação para a pré-qualificação olímpica, com um triunfo sobre a República Checa, por 91-79, somando dois triunfos e um desaire na prova.

No Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo, com 900 pessoas nas bancadas, Portugal já vencia ao intervalo por 51-41 e acabou por consolidar a vantagem na segunda parte, num torneio que já tinha batido a Jordânia (75-70) e caído perante a Costa do Marfim (79-68).

Perante os checos, o extremo Travante Williams assinou 21 pontos e seis ressaltos, números que levaram o jogador do Sporting ao estatuto de mais valioso em campo, enquanto o base Diogo Brito contribuiu com 14 pontos e quatro assistências.

Do lado da República Checa, de nada valeram os 20 pontos e três ressaltos de Spencer Svejcar.