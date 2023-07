Portugal vai ter Neemias Queta na pré-qualificação do torneio olímpico

Convocatória dos 14 eleitos já é conhecida

A Federação Portuguesa de Basquetebol anunciou esta segunda-feira a convocatória da pré-qualificação para o torneio olímpico, que Portugal vai discutir este verão de forma inédita, depois de ter garantido um lugar no apuramento do Eurobasket'2025.

Dos 14 eleitos de Mário Gomes salta à vista o nome de Neemias Queta, que vai voltar a representar a Seleção Nacional, contando que o seu futuro na NBA fique definido em breve. "Contamos com ele e ele conta cá estar", disse a O JOGO o selecionador.

Travante Williams ocupa a vaga de naturalizado, à semelhança das janelas anteriores. Comparativamente aos jogadores que, em fevereiro, qualificaram a equipa das Quinas para este momento, regressam Diogo Gameiro e Gonçalo Delgado e saem José Barbosa (pedido de dispensa aceite por questões familiares) e João Guerreiro.

Portugal concentra-se a 16 de julho, em Rio Maior, tendo como primeiro momento de preparação o Torneio Internacional Coração de Viana, com Costa do Marfim, Chéquia e Jordânia, de 27 a 29 de julho. Entre 4 e 7 de agosto, os comandados de Gomes têm a King's Cup, na Jordânia, com a seleção da casa, México e Angola.

Depois de Amã, o contingente luso segue para a cidade polaca de Gliwice, palco da pré-qualificação do torneio pré-olímpico, com Bósnia-Herzegovina, Hungria e Polónia (13 a 16 de agosto).

Eis os convocados de Portugal:

Cândido Sá - Ovarense

Daniel Relvão - Lusitânia

Diogo Araújo - Sporting

Diogo Brito - Lleida Bàsquet (Espanha)

Diogo Gameiro - Benfica

Diogo Ventura - Sporting

Francisco Amarante - FC Porto

Gonçalo Delgado - Melilla Baloncesto (Espanha)

Miguel Queiroz - FC Porto

Neemias Queta - Sacramento Kings (EUA)

Rafael Lisboa - Spirou Charleroi (Bélgica)

Ricardo Monteiro - Sporting

Travante Williams - Sporting

Vlad Voytso - FC Porto