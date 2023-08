Portugal vai lutar pelo quinto lugar no Europeu feminino de sub-20

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

A seleção portuguesa feminina de basquetebol de sub-20 vai disputar o jogo de atribuição do quinto e sexto lugares da Divisão A do Europeu da categoria, com a Itália, depois de ter vencido a Turquia, por 63-54.

Em Klaipeda, na Lituânia, a seleção nacional chegou ao intervalo a vencer por 32-18, com destaque para a vantagem obtida no segundo parcial, no qual concretizou 17 pontos e consentiu apenas quatro às adversárias.

Portugal aumentou a vantagem no terceiro parcial, no qual se impôs por 16-14, antes de "repousar" no quarto e último, o único que foi vencido pela seleção turca, por 22-15, sem nunca ameaçar o triunfo da equipa das quinas.

Para o sucesso de Portugal contribuiu muito a ação de Inês Bettencourt, autora de 13 pontos e segunda melhor marcadora da partida, atrás da turca Selin Gul, com 16, bem secundada por Inês Vieira, que anotou 10 e efetuou seis assistências.

Afastada da luta pelas medalhas, a seleção portuguesa vai no domingo disputar o jogo de atribuição do quinto e sexto lugares, com a Itália, que bateu Israel, por 92-68.