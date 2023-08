Portugal termina em sexto lugar no Europeu de basquetebol feminino de sub-20

Redação com Lusa

Depois de ter ficado afastado da luta pelas medalhas, Portugal perdeu no jogo de atribuição da quinta e sexta posições

A seleção portuguesa feminina de basquetebol de sub-20 terminou este domingo no sexto lugar da Divisão A do Europeu da categoria, repetindo a melhor classificação de sempre, ao perder com a congénere italiana, por 75-64.

Depois de ter ficado afastado da luta pelas medalhas, Portugal perdeu no jogo de atribuição da quinta e sexta posições, realizado em Klaipeda, na Lituânia, que ao intervalo já estava praticamente decidido a favor das transalpinas, com uma vantagem de 27 pontos (41-14).

Para aquele resultado contribuiu decisivamente um segundo quarto desastroso, no qual a equipa das "quinas" concretizou apenas seis pontos e concedeu 23, de pouco valendo a recuperação durante a segunda parte, com triunfos nos últimos dois parciais (21-15 e 23-19).

A extremo Ana Barreto foi a melhor marcadora da seleção nacional, com 13 pontos, bem secundada pela poste Rita Rodrigues, que apontou 10 e ainda capturou seis ressaltos, ambas distantes da jogadora mais concretizadora do encontro, a italiana Sara Ronchi, com 18.

Portugal, que teria obtido a melhor classificação de sempre se tivesse vencido a Itália, voltou a terminar no sexto posto, igualando os resultados mais relevantes alcançados na Divisão A do Europeu de sub-20 feminino, em 2015, em Espanha, e em 2022, na Hungria.