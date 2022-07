Portugal termina em sexto Europeu sub-20 feminino de basquetebol

Redação com Lusa

Em Sopron, a equipa da casa impediu que Portugal, repescado para substituir a Rússia, conseguisse a sua melhor prestação de sempre num Europeu sub-20 feminino, com as lusas a repetirem assim o sexto lugar de 2015

A seleção portuguesa de basquetebol terminou hoje na sexta posição o Europeu de sub-20 feminino, depois de perder com a Hungria, por 75-50, no encontro de atribuição do quinto lugar.

Portugal entrou mal no encontro e apenas conseguiu equilibrar o encontro nos instantes iniciais, vendo as magiares aumentar a vantagem aos poucos terminando o primeiro período com uma já confortável vantagem de 15 pontos (23-8).

A Hungria manteve a superioridade e aumentou a vantagem até ao intervalo, ao qual chegou a vencer por 43-21, com as portugueses a conseguirem apenas vencer o terceiro parcial (16-15), mas nunca ameaçaram a superioridade húngara.

Leonor Paisana foi a única portuguesa a chegar aos dois dígitos nos pontos, com 10, mais quatro ressaltos, com Inês Vieira a conseguir nove ressaltos, mais cinco pontos.

Reka Dombai foi a melhor marcadora do encontro, com 16 pontos, seguida de Eszter Madar (14) e Julia Boros (13).