Portugal supera Roménia e mantém-se 100 por cento vitoriosa na pré-qualificação da Eurobasket'2025

Equipa das Quinas só depende de si na janela de fevereiro para chegar ao apuramento propriamente dito do Europeu.

A Seleção Nacional bateu este domingo a Roménia, por 92-62, em Coimbra, na quarta jornada da segunda pré-qualificação do Eurobasket'2025.

Concluída a janela de novembro, a equipa das Quinas mantém-se invicta, só dependendo de si para vencer o grupo F em fevereiro do próximo ano e garantir um lugar no apuramento europeu propriamente dito.

A luta vai ser travada com a Bulgária, contra quem Portugal tem vantagem no confronto direto, depois do triunfo de quinta-feira, por 88-78.

No jogo de hoje, cedo ficou à vista que os romenos eram mais acessíveis do que os búlgaros, só incomodando no decorrer do segundo quarto, quando passaram de uma desvantagem de 16 pontos (38-22) para sete (43-36).

O selecionador Mário Gomes parou o encontro nesse momento e, no reatamento, cinco pontos seguidos de Travante Williams e os triplos de Diogo Brito e Ricardo Monteiro repuseram as diferenças.