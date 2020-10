Portugal precisa de vencer para aspirar ida ao Euro2021 de basquetebol

Equipa portuguesa terá um decisivo duplo confronto diante de Bélgica e Finlândia, agendado para os dias 12 e 14 de novembro, respetivamente

O selecionador nacional de basquetebol feminino admitiu, esta segunda-feira, que Portugal necessita de vencer o duplo confronto diante de Bélgica e Finlândia, "para manter vivas as aspirações" de marcar presença no Campeonato da Europa de 2021.

"É um momento de grande importância para nós, pois, para manter as aspirações vivas para o apuramento, necessitamos de vitórias, bem como para subir no ranking da FIBA. Só nos resta assumir responsabilidades, termos consciência que, apesar de difícil, ganhar jogos é fundamental", começou por dizer Ricardo Vasconcelos, citado pela Federação Portuguesa de Basquetebol.

De forma mais detalhada, o técnico, que convocou 14 atletas para os dois encontros, analisou o perfil dos dois adversários do grupo G de qualificação, considerando "ser dois jogos de realidades muito diferentes".

"A Bélgica é uma das 10 melhores seleções do mundo, que está no top 4 das seleções europeias. Falamos de uma equipa com boas soluções individuais para todas as posições do campo e com duas/três atletas de grande nível mundial. A Finlândia tem uma mistura de juventude e maturidade, mas que está claramente em processo de renovação e evolução das suas atletas mais jovens", explicou.

Em 12 de novembro, Portugal defronta a Bélgica, a partir das 18:00, seguindo-se a Finlândia dois dias depois, pelas 21:00, no Multiusos de Odivelas.

Portugal, com três pontos, os mesmos da Ucrânia, ocupa a terceira posição da 'poule', liderada pela Bélgica, com quatro. A Finlândia é última, com dois.