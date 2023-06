Portugal perde nas meias-finais do Women's Series de 3x3 de Marselha

Derrota frente à França nos segundos finais.

A seleção portuguesa feminina de basquetebol 3x3 deixou escapar por muito pouco o acesso à final da etapa de Marselha da Women's Series, perdendo nos últimos segundos com a França, por 15-14.

A 35 segundos do final, as lusas lideravam por 14-13, surpreendendo as anfitriãs, que eram favoritas, mas acabaram por ceder um pouco no final de jogo e 'consentiram' pontos a 34 e 13 segundos de um jogo que durou 10 minutos.

O percurso da equipa portuguesa de 3x3 foi muito positivo, com vitórias perante a Espanha (14-10) e Áustria (20-15), o que lhe garantiu a conquista do primeiro lugar do seu grupo e tornou a derrota com as sub-24 de França, por 14-10, sem influência classificativa.

Esta quinta-feira, perante a seleção principal de França, Josephine Filipe, Laura Oliveira, Joana Soeiro e Márcia da Costa estiveram muito bem e a discutir 'palmo a palmo' o resultado até ao fim.

Laura Oliveira, com cinco pontos na sua contabilidade, foi a lusa mais concretizadora, enquanto as outras três contribuíram com três pontos, cada.

Pelas meias-finais ficou também a Áustria, derrotada pelo Polónia por 21-19.

Na final, a seleção 'da casa' impôs-se perante as polacas, por 21-11.

No basquetebol 3x3, que se estreou nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, realizados em 2021 devido à pandemia de covid-19, os lançamentos "triplos" valem dois pontos e os restantes um, sendo que ganha a equipa que chegar primeiro aos 21 pontos ou a que estiver à frente após 10 minutos. Em caso de igualdade, joga-se um prolongamento e vence a equipa que marcar primeiro dois pontos.