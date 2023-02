Portugal perde mas garante lugar na fase de qualificação para o Europeu

Redação com Lusa

Seleção Nacional de basquetebol acabou o agrupamento com os mesmos 11 pontos da Bulgária, mas com vantagem no confronto direto.

A Seleção Nacional de basquetebol garantiu este domingo um lugar na qualificação para o Euro'2025, ao perder por oito pontos (90-82) com a Bulgária, em Botvegrad, na sexta e última jornada do Grupo F da segunda ronda de pré-qualificação.

A formação das Quinas, que ao intervalo perdia por 43-40, acabou o agrupamento com os mesmos 11 pontos da Bulgária, mas vantagem no confronto direto, já que havia vencido em Coimbra por 10 pontos (88-78). A Roménia somou sete pontos e o Chipre cinco.

Na fase de qualificação, vão estar 32 seleções, divididas em oito grupos de quatro, que, em novembro de 2023, fevereiro e novembro de 2024 e fevereiro de 2025, vão lutar pelas 20 vagas disponíveis na fase final, na qual já estão os coorganizadores Chipre, Finlândia, Letónia e Polónia.