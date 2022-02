Portugal perde em França na qualificação para o Mundial de 2023

Seleção não teve como parar rival que é de outro gabarito

A Seleção Nacional perdeu esta quinta-feira com a França, por 94-56, na terceira jornada da qualificação para o Campeonato do Mundo de 2023. A equipa das Quinas mantém-se só com derrotas no Grupo E.

Em Dijon, diante os vice-campeões olímpicos (ainda que nenhum elemento dessa seleção de Tóquio esteja nesta janela), Portugal ombreou com os gauleses durante a primeira parte (37-33), mas, na segunda, não teve argumentos para os travar.

No domingo, a formação lusa recebe os homens de Vincent Collet, em Matosinhos (17h00). Passando três equipas à fase seguinte, advinha-se que a luta da seleção seja com a Hungria, que hoje perdeu com Montenegro (67-83).