Portugal perde com Sérvia no Europeu de basquetebol de sub-20 feminino

Portugal, que no sábado bateu a Chéquia (83-68), chegou ao intervalo a vencer por 38-35, mas não resistiu ao forte início da segunda parte da Sérvia

A seleção portuguesa feminina de basquetebol de sub-20 perdeu hoje por 77-59 com a Sérvia, em Klaipeda, na Lituânia, para a segunda jornada do Grupo A do Europeu da categoria da Divisão A.

Portugal, que no sábado bateu a Chéquia (83-68), chegou ao intervalo a vencer por 38-35, mas não resistiu ao forte início da segunda parte da Sérvia, com 24-6 no terceiro quarto, que acabou por ditar a diferença no resultado final.

A seleção portuguesa entrou bem no encontro frente à Sérvia, que na primeira ronda venceu Israel (73-70), realizando um primeiro tempo com momentos de grande qualidade, a exemplo de sábado, e chegou ao intervalo em vantagem (38-35).

Leia também FC Porto "Oito milhões por Nico González? Acabaram de oferecê-lo..." Vinculado desde 2013 ao Barcelona, no qual ingressara proveniente do Atlético Coruña Montañeros, o médio, de 21 anos, esteve a época passada emprestado ao Valência

No regresso dos balneários, a Sérvia aplicou um parcial de 24-6 que se revelou decisivo para o desfecho final (77-59), com Portugal a não mais conseguir uma aproximação.

A seleção lusa, que teve em plano de destaque Jéssica Azulai, registou 14 roubos de bola e provocou 23 "turnovers", mas, na luta das tabelas, o coletivo dos Balcãs levou a melhor, com 50 ressaltos contra 30.

Portugal regista um triunfo e uma derrota no Grupo A, liderado pela invicta Sérvia, que apura as quatro equipas para os oitavos de final, e volta à ação na terça-feira frente a Israel.