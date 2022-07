Portugal perde com a Itália no Europeu de basquetebol de sub-20

A Seleção Nacional volta a entrar em campo no domingo, diante de Israel

A Seleção Nacional de basquetebol de sub-20 perdeu este sábado com a Itália (67-71) na estreia no grupo B da Divisão A do Europeu, no Montenegro, deixando boas indicações face à forte réplica que deu aos adversários.

Depois de cinco minutos equilibrados, os jovens italianos aproveitaram a experiência para colocar Portugal com 12 pontos de desvantagem (10-22) no final do primeiro quarto.

A partir daí, a equipa das Quinas procurou anular o prejuízo e foi equilibrando o jogo, nunca deixando a formação italiana confortável na liderança da partida.

Ao intervalo, Itália tinha uma dezena de pontos de vantagem (27-37), "mas nem por isso os comandados de André Martins, João Costeira e Paulo Simão esmoreceram", conforme destacou a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) no seu site oficial.

Depois, Portugal continuou a tentar reduzir as distâncias, terminando o terceiro período com nove pontos de desvantagem para os transalpinos (48-57).

E foi nos últimos minutos do jogo que os lusos conseguiram encurtar diferenças, sobretudo, pelos triplos convertidos, mas a Itália conseguiu manter-se na liderança e consumar o triunfo.

Portugal volta a entrar em campo no domingo, pelas 13h15 (hora de Lisboa), para defrontar Israel.