Portugal nas meias-finais do Women's Series de 3x3 de Marselha

A seleção portuguesa feminina de basquetebol 3x3 vai disputar as meias-finais da etapa de Marselha da Women's Series, depois de ter terminado no primeiro lugar do Grupo B.

As portuguesas voltam a estar em ação na sexta-feira, esperando ainda por adversário, que será o vencedor do jogo dos quartos de final em que vão estar em confronto França e Espanha.

Esta quinta-feira, Portugal surpreendeu logo de início, ao derrotar a Espanha, segunda favorita em Marselha, por 14-10. De seguida, as lusas levaram de vencida a Áustria por 20-15, um resultado que lhes assegurava o primeiro lugar final, já que o último adversário, a França sub-24, tinha perdido os seus dois primeiros jogos.

Na partida da noite, Portugal competiu sem pressão e acabou por ceder para as jovens gaulesas por 14-10.

Na classificação do Grupo B, Portugal e Áustria ficaram com duas vitórias, com o desempate direto a favorecer as lusas.

A Espanha foi terceira, com uma vitória, e agora terá de jogar contra a França, segunda do grupo A.

Portugal jogou hoje com Josephine Filipe, Laura Oliveira, Joana Soeiro e Márcia da Costa.

O jogo das meias-finais de Portugal está marcado para as 20h25 de sexta-feira.

No basquetebol 3x3, que se estreou nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, realizados em 2021 devido à pandemia de covid-19, os lançamentos "triplos" valem dois pontos e os restantes um, sendo que ganha a equipa que chegar primeiro aos 21 pontos ou a que estiver à frente após 10 minutos. Em caso de igualdade, joga-se um prolongamento e vence a equipa que marcar primeiro dois pontos.