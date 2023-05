Portugal já tem adversários para o torneio de pré-qualificação olímpica

Torneio é uma novidade, não se afigurando simples a tarefa da equipa das Quinas

A Seleção Nacional de basquetebol ficou esta segunda-feira a conhecer os adversários que vai enfrentar no torneio de pré-qualificação olímpica, a realizar este verão e que serve para dar competição aos países que não vão estar no Campeonato do Mundo.

Numa oportunidade inédita, alcançada por ter garantido um lugar na qualificação do Eurobasket'2025, em fevereiro deste ano, Portugal ficou enquadrado no grupo B, com Hungria, Polónia e Bósnia-Herzegovina.

A jogar em Gliwice, na Polónia, os homens de Mário Gomes precisam de ficar entre os dois primeiros para seguir para a fase final (meias-finais e final), também atribuída aos polacos, juntamente com os dois melhores do grupo A (Chéquia, Macedónia do Norte, Israel e Estónia). Paralelamente, um outro vencedor vai ser encontrado dos grupos C e D.

Portanto, de 16 seleções, só duas ficam apuradas para o torneio de qualificação europeia de Paris'2024, em julho do próximo ano.

A equipa das Quinas terá a vantagem de ficar sempre sediada na Polónia e até poderá vir a ter Neemias Queta à disposição, mas esta pré-qualificação, a acontecer entre 12 e 20 de agosto, implica fazer cinco jogos em nove dias para quem atingir a final, não se afigurando a tarefa lusa nada fácil à partida.