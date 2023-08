Portugal já conhece os adversários da qualificação para o Eurobasket'2025

Seleção Nacional já não chegava a um apuramento propriamente dito do Europeu desde 2016

Portugal ficou esta terça-feira a conhecer os adversários da qualificação para a fase final do Campeonato da Europa de 2025. A equipa das Quinas, que já não discutia um apuramento propriamente dito desde 2016, ficou inserida no Grupo A, com Eslovénia, Ucrânia e Israel.

Os eslovenos foram campeões europeus em 2017 e quartos na última edição dos Jogos Olímpicos, sendo, à partida, um rival fora do alcance da formação lusa, que é 54.ª do ranking FIBA. Ucranianos e israelitas também estão acima hierarquia (28.º e 34.º, respetivamente), não se figurando fácil a missão da Seleção, que tem marcada a presença na próxima edição como um objetivo declarado.

O Eurobasket 2025 realiza-se entre 27 de agosto e 14 de setembro, com organização repartida entre Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia. Os quatro países já estão apurados, servindo a qualificação para saber quem preenche as restantes 20 vagas, havendo 28 seleções ainda na corrida.

Os três primeiros de cada grupo, à exceção dos grupos que têm anfitriões, apuram-se para a fase final. A caminhada inicia-se em fevereiro do próximo ano.