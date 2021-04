Portugal já conhece adversários da segunda pré-qualificação do Mundial de 2023

Portugal encontra-se a discutir as pré-qualificações do Campeonato do Mundo de 2023

Fase de acesso à qualificação propriamente dita da prova planetária realiza-se em agosto deste ano

A Seleção Nacional de basquetebol ficou esta quarta-feira a conhecer os adversários que vai ter pela frente na segunda pré-qualificação do Campeonato do Mundo de 2023.

Num sorteio que contava com as quatro equipas que passaram a primeira pré-qualificação mais as oito que falharam o acesso ao Eurobasket'2022, a equipa das Quinas, que estava no Pote 3, ficou inserida no Grupo C, com Suécia e Áustria, realizando-se esta fase em agosto deste ano.

Os dois primeiros de cada grupo apuram-se para a qualificação propriamente dita do Mundial, juntamente com as 24 seleções que vão disputar o Europeu deste ano.

Eis o resultado do sorteio realizado esta tarde, em Berlim, Alemanha.

Grupo C

Suécia

Portugal

Áustria

Grupo D

Roménia

Letónia

Bielorrússia

Grupo E

Montenegro

Islândia

Dinamarca

Grupo F

Macedónia do Norte

Suíça

Eslováquia