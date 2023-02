Portugal foi a melhor equipa na pré-qualificação do EuroBasket e ganhou lugar na corrida olímpica

Seleção Nacional, que tem o melhor ataque na caminhada para o EuroBasket"2025, vai entrar em agosto na longa luta pelos Jogos de Paris''2024

"É uma qualificação mais do que justa. Ao longo das seis jornadas fomos a melhor equipa", disse Mário Gomes em Botvegrad, onde Portugal perdeu com a Bulgária por 90-82, mas passando à última fase da qualificação para o EuroBasket"2025. Os números da pré-qualificação dão razão ao selecionador, sobretudo no final da afirmação: a Seleção Nacional foi a melhor como equipa e vai ter agora um compromisso inesperado, ao ganhar lugar nos torneios de pré-qualificação olímpica.

A corrida aos Jogos de Paris'2024 vai começar a jogar-se em agosto - entre os dias 12 e 20 -, com 16 equipas europeias a lutarem por dois lugares na verdadeira qualificação continental, onde já estão outras 12 formações.

Já na luta pelo EuroBasket, que agora vai continuar em novembro, Portugal teve o melhor ataque entre as 13 seleções da pré-qualificação, com média de 85,7 pontos (514 em seis jogos), sendo o mais forte nos cestos de dois pontos, segundo nas assistências, atrás da Polónia, primeiro nos roubos de bola (9,8 por jogo), o mais eficaz e ainda o menos faltoso (18,2 faltas/jogo).

A sublinhar a importância dada ao coletivo, os destaques individuais repartiram-se: Travante Williams, com 17,0 pontos por jogo, foi o quarto melhor marcador de toda a pré-qualificação, mas com Miguel Queiroz a ser o segundo nos pontos do jogo interior (e o terceiro nos ressaltos) e Rafael Lisboa o terceiro nos triplos. A equipa só teve três duplos-duplos, e dois deles da estrela que apenas fez dois jogos, Neemias Queta.

O poste de Sacramento, refira-se, deixou a sua marca nessas partidas, saindo com médias de 18,5 pontos e 11,5 ressaltos.