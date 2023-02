Portugal ficou a conhecer os adversários do Europeu de sub-18

Portugal será o anfitrião do segundo escalão do Europeu de sub-18, que terá lugar em Matosinhos, entre 21 e 30 de julho.

A seleção portuguesa de basquetebol de sub-18 ficou inserida no Grupo D do Campeonato da Europa (Divisão B) daquele escalão, juntamente com Letónia, Bélgica, Bulgária e Suíça, ditou o sortei

No mesmo sorteio ficaram igualmente definidos os grupos de outras competições de seleções, sendo que a equipa sub-20 feminina, que vai atuar na Divisão A, vai ter pela frente Sérvia, República Checa e Israel, no Grupo A, entre 29 de julho e 06 de agosto, em Vilnius e Klaipeda, na Lituânia.

Já os sub-20 lusos, inseridos na Divisão B da categoria, jogam com Grã-Bretanha, Hungria, Luxemburgo e Áustria no Grupo B, a realizar-se entre 07 e 16 de julho, em Skopje, na Macedónia do Norte.

Nos sub-18 femininos, Portugal defrontará, na Divisão A, Itália, Lituânia e Bélgica, em Konya, na Turquia, de 01 a 09 de julho.

Na categoria de sub-16, a seleção masculina jogará a Divisão B com Países Baixos, Bulgária, Suécia e Eslováquia, em Pitesti, na Roménia, entre 04 e 13 de agosto, enquanto o conjunto feminino tem duelos marcados com República Checa, Letónia e Finlândia na Divisão A, que vai decorrer em Izmir, na Turquia, de 11 a 19 de agosto.