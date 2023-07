Portugal estreia-se hoje no Europeu de Matosinhos: nas asas de Prey, Noronha e Stanback

Campeonato da Europa de sub-18 masculinos (Divisão B) já arrancou, mas a equipa das Quinas só entra em ação este sábado (entrada livre), tendo aspirações de pódio, ao contar com trio de jovens promessas

A Seleção Nacional de sub-18 masculinos estreia-se este sábado (20h30) no Campeonato da Europa do escalão - Divisão B, que arrancou na sexta-feira em Matosinhos, repartindo-se por três pavilhões (Custóias, Guifões e Centro de Desportos e Congressos).

No CDC, que ao longo de uma década de Europeus jovens ficou conhecido pelas enchentes de público e teve momentos altos como a prata de Portugal no campeonato de sub-16 femininos - Divisão A de 2016 e o ouro no de sub-20 masculinos - Divisão B de 2020, a equipa das Quinas defronta a Letónia, que ontem ultrapassou a Bélgica (85-71).

A expectativa em torno da seleção às ordens de João Tiago para carimbar a subida de divisão e chegar às medalhas é grande perante a presença de promessas como Rúben Prey, Nathan Noronha e Iago Stanback (filho de Ian Stanback).

Os três evoluem fora de Portugal e Prey já despertou o interesse de universidades americanas e emblemas europeus, mas escolheu manter-se, para já, no Joventut Badalona, uma das melhores escolas do Velho Continente. Com 18 anos e 2,12 metros, o poste, apontado a seguir as pisadas de Neemias Queta, promete ser a estrela deste Europeu. No próximo ano, já deve dar o salto para os AA.

Seleção Nacional sub-18

Dinis Cherepenko (Sporting)

Iago Stanback (Palmetto Ridge HS, EUA)

Jhonathan Andrade (Benfica)

Miguel Peixoto (Barcelos)

Nathan Noronha (Archbishop Mitty HS, EUA)

Pedro Lopes (Benfica)

Pedro Machado (FC Porto)

Pedro Santos (FC Porto)

Rúben Prey (Joventut Badalona, Espanha)

Salvador Gomes (Sporting/CNT Ponte de Sor)

Salvador Victo (Imortal)

Tiago Filipe (Benfica)

Selecionador: João Tiago; adjuntos: Hugo Matos e Pedro Oliveira

Grupo D

1.ª Jornada

Bulgária-Suíça, 85-77

Letónia-Bélgica, 85-71

Este sábado - 2.ª Jornada

PORTUGAL-Letónia, 20h30

Bélgica-Bulgária, 20h30

Este domingo - 3.ª Jornada

Suíça-Bélgica, 15h30

Bulgária-PORTUGAL, 20h30

Terça-feira - 4.ª Jornada

Letónia-Bulgária, 15h30

PORTUGAL-Suíça, 20h30

Quarta-feira - 5.ª Jornada

Suíça-Letónia, 18h00

Bélgica-PORTUGAL, 20h30

Quartos de final: 28 de julho

Meias-finais: 29 de julho

Final: 30 de julho (20h00)

Nota: Todos os jogos de Portugal são no Centro de Desportos e Congressos