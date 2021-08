Portugal está na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2023

Triunfo sobre o Luxemburgo no fecho da segunda pré-qualificação europeia, em Matosinhos, valeu passaporte inédito

A Seleção Nacional apurou-se esta terça-feira para a qualificação do Campeonato do Mundo de 2023, depois de vencer o Luxemburgo por 74-80 no seu último jogo da segunda pré-qualificação europeia.

A equipa das Quinas nunca esteve nesta fase, indo encontrar formações de valia superior, a esmagadora maioria apurada para o Eurobasket'2022.

Em Matosinhos, Portugal esteve quase toda a primeira parte em desvantagem, a pagar caro grande problemas defensivos, que foi a tempo de corrigir. Um parcial de 0-9 a seguir ao intervalo permitiu aos homens de Mário Gomes descolar quase em definitivo.

A formação do Grão Ducado ainda colocou o jogo a uma posse de bola duas vezes (72-75 e 74-77), mas um triplo de Diogo Ventura deu tranquilidade.