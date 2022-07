Portugal entra a ganhar no Europeu sub-20 de basquetebol feminino

Portugal bateu a Irlanda por 68-47 na prova que decorre na Hungria

A seleção portuguesa feminina de basquetebol iniciou hoje, com uma clara vitória sobre a Irlanda por 68-47, a sua participação no Campeonato da Europa de sub-20-- Divisão A, a decorrer na Hungria.

Portugal integra o grupo D, em Sopron, juntamente com a Irlanda, Letónia e Sérvia, que também jogaram hoje, com vitória das jovens jogadoras da Letónia por 65-64.

As lusas regressam a um Europeu jovem de basquetebol volvidos três anos, ao beneficiar da exclusão da Rússia.

Portugal esteve sempre na frente do marcador e só permitiu uma ligeira recuperação irlandesa mesmo no final, quando já rodava todas as jogadoras menos utilizadas e começava a gerir esforços com vista ao jogo de sábado, contra a Letónia, decisivo para a ordenação do Grupo D e os emparceiramentos dos oitavos de final.

Após 22-17 no primeiro quarto, chegou-se ao intervalo com 43-27.

O terceiro quarto registou um parcial de 16-5 para as lusas, passando o marcador para um 'inultrapassável' 59-32. No último tempo, as irlandesas foram melhores, por 15-9.

Ana Barreto, com 13 pontos, e Maria Leonor Gonçalves, com 14, foram as jogadoras que estiveram mais em evidência no conjunto luso.

Portugal vai ainda defrontar a Letónia, sábado, e a Sérvia, domingo, após o que as 16 seleções em prova são distribuídas por oitavos de final de eliminação direta, em função da classificação nos grupos.