Portugal encerra preparação da pré-qualificação olímpica com vitória

Equipa das Quinas superou Angola, em Amã (Jordânia), jogando já a valer no próximo domingo

A Seleção Nacional encerrou esta segunda-feira a preparação para a pré-qualificação do torneio olímpico com uma vitória sobre Angola, por 67-72.

Nos dois encontros anteriores da King's Cup, em Amã, a equipa das Quinas tinha perdido com a Jordânia e com o México. Contas feitas, em seis particulares, considerando o Torneio Internacional Coração de Viana, Portugal somou três triunfos e outras tantas derrotas antes dos encontros oficiais.

Na Cidade Europeia do Desporto, a formação lusa bateu a Jordânia e a Chéquia, perdendo com a Costa do Marfim.

No próximo domingo (15h30), os homens de Mário Gomes já jogam a valer, defrontando a Bósnia-Herzegovina, em Gliwice (Polónia), na primeira jornada do grupo B. Segue-se um duelo com a Hungria (dia 14) e outro com a seleção da casa (dia 16).

Os dois primeiros apuram-se para as meias-finais do torneio, a jogar no dia 18. A final acontece a 20. Assim, Portugal habilita-se a fazer cinco jogos em sete dias, num apuramento extremamente apertado: das 16 equipas presentes apenas duas vão ao torneio olímpico.

Contra os angolanos, a Seleção esteve praticamente sempre na frente, sobressaindo Diogo Brito (21 pontos e sete ressaltos.