Portugal com Chipre, Roménia e Bulgária no apuramento para o Europeu

Redação com Lusa

Portugal vai ter como adversários no grupo F da segunda ronda da pré-qualificação para o Europeu de basquetebol de 2025 o Chipre, a Roménia e a Bulgária, determinou hoje o sorteio realizado em Munique, na Alemanha.

Na segunda ronda entram 12 seleções, em três grupos, numa fase que decorrerá em três janelas de competição, em agosto e em novembro deste ano, e, depois, já em fevereiro de 2023, com o vencedor de cada grupo a avançar para a fase de apuramento.

O Chipre, adversário de Portugal no grupo F, tem garantida a presença na fase seguinte, como coanfitrião do Europeu de 2025, juntamente com a Finlândia e a Letónia.

Já as equipas que não vençam os respetivos grupos entram numa terceira ronda, com oito provenientes da segunda e mais quatro eliminadas ainda na primeira, Kosovo, República da Irlanda, Luxemburgo e Albânia.

Na segunda ronda, além do grupo de Portugal, Eslováquia, Dinamarca, Noruega e Macedónia do Norte integram o grupo ​​​​​​​D, e Polónia, Suíça, Áustria e Croácia o E.