Portugal bate Jordânia no Torneio Coração de Viana de basquetebol

Do lado de Portugal, esteve em destaque Miguel Queiroz, com 16 pontos e seis ressaltos, enquanto pela Jordânia esteve em evidência Rondae Jefferson, com 15 pontos e quatro ressaltos.

A seleção portuguesa de basquetebol venceu a Jordânia (75-70) na segunda jornada do Torneio Internacional Coração de Viana, de preparação para o torneio de pré-qualificação olímpica, e que também conta com Costa do Marfim e República Checa.

Num jogo equilibrado, Portugal fechou o primeiro período com uma vantagem de cinco pontos (26-21), e, após o segundo período pender novamente para os anfitriões (18-16), o resultado ao intervalo espelhava a superioridade lusa (44-37).

Já no terceiro período, a Jordânia inverteu a tendência (12-16) e recuperou quatro pontos, mas, no quarto e último período (19-17) Portugal assegurou a vitória no encontro, depois de ter perdido com a Costa do Marfim na primeira ronda do torneio, que decorre até sábado em Viana do Castelo.

As bancadas do Pavilhão José Natário, em Viana do Castelo, contaram com 610 adeptos.