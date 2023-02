Portugal bate Chipre e lidera na pré-qualificação para Eurobasket'2025

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

A seleção portuguesa de basquetebol manteve a liderança do Grupo F da segunda ronda de pré-qualificação para o Europeu de basquetebol de 2025, ao vencer o Chipre por 75-66, em Nicósia, em encontro da quinta jornada.

A formação das quinas, que ao intervalo já liderava por 38-36, somou o quinto triunfo em cinco jogos e passou a somar 10 pontos, contra nove da Bulgária, que ganhou na Roménia por 62-61. Os romenos somam cinco pontos e os cipriotas quatro.

O fecho do agrupamento está marcado para domingo, com Portugal a precisar de perder por menos de 10 pontos no reduto da Bulgária, que bateu em Coimbra por 88-78, para ganhar o Grupo F e apurar-se para a fase de qualificação. Se não o conseguir, segue para a terceira ronda de pré-qualificação.