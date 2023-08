Portugal avança aos "quartos" do Europeu feminino de basquetebol sub-20

Seleção Nacional feminina venceu por 70-68 frente à Hungria.

A Seleção Nacional feminina de basquetebol de sub-20 apurou-se esta quarta-feira para os quartos de final da Divisão A do Europeu, a decorrer na Lituânia, com um triunfo por 70-68 frente à Hungria, em Klaipeda.

Portugal, terceiro classificado do Grupo A, entrou bem no jogo perante o segundo da poule B e chegou ao final do primeiro quarto a vencer por 24-21, vantagem que alargou para 31-21 no início do segundo, mas a Hungria, evidenciando uma subida de eficácia, chegou ao intervalo a vencer por 42-36.

No regresso dos balneários, a seleção portuguesa anulou a desvantagem e passou novamente para a frente do marcador aos 61-60, situação que durou pouco tempo, uma vez que as húngaras voltaram para o comando até aos 64-63.

As jogadoras lusas assumiram definitivamente a liderança aos 65-64, vantagem que alargaram para três pontos aos 69-66, suficiente para, com 21-14 no quarto período, segurarem a vitória aos 70-68 e passar aos quartos de final do Europeu.

Inês Bettencourt e Rita Rodrigues, com 11 pontos, cada, foram as jogadoras portuguesas em destaque na concretização, enquanto na Hungria esse papel pertenceu a Melinda Miklos, com 19.

Nos quartos de final, a decorrer na sexta-feira, Portugal vai defrontar o vencedor do encontro que opõe a Letónia à Suécia.